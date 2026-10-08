Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La organización criminal liderada por Edwin Vargas, alias “Sobrino”, utilizaba un puesto de lotería para “lavar dinero” proveniente del narcotráfico.

Así se destaca en el expediente del “Caso Éxodo”, del cual Grupo Extra tiene copia, donde se detalla que familiares de la pareja sentimental de Vargas tenían a cargo la administración del puesto de lotería.

Se trataría de dos mujeres de apellido Quirós, quienes como fachada administraban el puesto de lotería, con la intención de legitimar los dineros provenientes de la organización criminal.

Dicho puesto de lotería estaba ubicado en el sector de Hatillo 8, en la provincia de San José.

“Con establecimientos comerciales o actividades económicas, tales como puestos de venta de lotería, y que estos podían estar siendo utilizados como fachada o punto de operación para ocultar o legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas, situación que ha sido observada en investigaciones similares dentro del ámbito policial”, señala el expediente.

Sobrino fue detenido el 29 de enero de 2025. Foto: Isaac Villalta.

La policía judicial enmarcó la maniobra como una modalidad de integración de capitales a través de juegos de azar.

El objetivo del grupo criminal era contar con un puesto de venta abierto al público que otorgaba a la organización un acceso directo a los clientes que acudían con billetes premiados.

Foto: Vigilancia policial de las autoridades a las personas en los vehículos.

Modus operandi

Las administradoras del puesto de lotería adquirían boletos ganadores a terceros (ganadores legítimos) pagándolos con dinero en efectivo de origen ilícito o facilitando la intermediación directa desde el propio establecimiento.

El expediente aclara que la ventaja operativa radicaba en la tenencia del local físico, sin detallar abordajes telefónicos privados específicos.

De acuerdo con la documentación oficial, la agrupación criminal habría cobrado por premio de lotería un monto total de ¢116,8 millones entre 2021 y 2025.

Estos cobros de lotería habrían sido hechos por las mujeres de apellido Quirós, la pareja de “Sobrino” (una mujer de apellido Corrales), una mujer de apellido Víquez (hermana de alias “Sobrino”) y otros dos hombres, de apellidos García y Espinoza.

Uso del dinero

El dinero legitimado a través de los puestos de lotería se utilizaba para dar liquidez al grupo y adquirir vehículos e inmuebles de alto valor.

Las hermanas Quirós actuaban como testaferros, inscribiendo bienes a su nombre para encubrir el patrimonio del líder “Sobrino”.

Alias “Sobrino” fue fotografiado utilizando frecuentemente vehículos registrados a nombre de las hermanas Quirós.

Los vehículos adquiridos fueron: