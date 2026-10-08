Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un préstamo informal de ¢100 mil se transformó en una pesadilla de cuatro años de sometimiento, explotación y amenazas de muerte para una joven de apellido Vargas, de acuerdo con los hallazgos incorporados en las investigaciones judiciales del caso Éxodo, del cual Grupo Extra tiene copia.

Sometida como “forma de pago”

El caso trascendió al quedar registrado en la evidencia digital decomisada durante los operativos judiciales contra la organización criminal liderada por Edwin Vargas, alias “Sobrino”.

En los dispositivos electrónicos incautados, las autoridades localizaron capturas de prensa que documentaban cómo la joven permaneció sometida durante aproximadamente cuatro años debido a una deuda originada en el sistema de préstamos “gota a gota”.

Según los informes atribuidos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la red criminal instrumentalizó a la víctima y la utilizó como una forma de pago para saldar la obligación económica imposibilitada de saldar por las vías informales.

Sobrino fue detenido el 29 de enero de 2025. Foto Isaac Villalta.

Órdenes de persecución y amenazas

Las extracciones de conversaciones telefónicas detalladas en el expediente revelaron que alias “Sobrino”, impartió instrucciones precisas a sus colaboradores para dar con el paradero de la joven. En comunicaciones fechadas en diciembre de 2025, dirigidas a intermediarios de la red, se ordenó ubicar a la víctima manifestando inconformidad y exigiendo acciones inmediatas.

Dentro de los mensajes analizados por los peritos judiciales destaca la frase: “LO DE LAS TENIS DE UNA VEZ NO HAGAN NI MATES”. Desde la perspectiva del análisis criminal, esta expresión —vinculada al argot delictivo de “colgar las tenis”— constituye una indicación presunta para atentar contra la vida de la joven Vargas.

Red de cobro, intimidación y violencia

La investigación judicial detalla que la colocación y administración de los préstamos informales estaba a cargo de colaboradoras cercanas a la cúpula de la organización, que gestionaban las rutas de cobro.

El expediente evidencia que la estructura criminal ejecutaba labores previas de inteligencia y recopilación de datos sobre los deudores y sus familias. Mediante mecanismos de intimidación, violencia y dependencia económica, el grupo mantenía el control absoluto sobre sus víctimas, enmarcando el caso de Kristel Paola dentro de un patrón sistemático de extorsión y explotación humana vinculada al negocio del “gota a gota”.