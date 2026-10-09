Caso Éxodo: Alias “Sobrino” enviaba órdenes por medio de su abogada

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El expediente de investigación sobre el Caso Éxodo y del cual Grupo Extra tiene copia revela que una mujer de apellido Moscoso, defensora técnica del presunto cabecilla criminal Edwin Vargas, alias “Sobrino”, no se limitó al ejercicio de la abogacía, sino que sirvió como un enlace clave para transmitir instrucciones operativas fuera del centro penal.

Instrucciones más allá de la asesoría legal

De acuerdo con la extracción de datos realizada por las autoridades judiciales a la cuenta de Snapchat atribuida a alias “Sobrino” (usuario de “sencillosiempre”), la abogada Moscoso mantuvo comunicación fluida mediante la red social.

Si bien las interacciones iniciales correspondían al envío de resoluciones, datos de expedientes, recursos y señalamientos de audiencias, el análisis de los investigadores determinó que las comunicaciones se separaron del ejercicio de la defensa técnica.

Alias “Sobrino” fue detenido el 29 de enero de 2025 – Fotografía Issac Villalta

El canal fue utilizado para coordinar órdenes a terceros, ubicaciones, seguimiento de placas, reuniones, depósitos y gestión de préstamos que requerían ejecución fuera del centro penal.

Enlace con la estructura externa

Las investigaciones del OIJ relacionan directamente las gestiones de la defensora con otro sujero de apellido Salmerón y con el traslado constante de información estratégica hacia personas de la organización que se encontraban en libertad.

Además de transmitir las directrices del líder encarcelado, Moscoso mantenía informado a alias “Sobrino” sobre el estado procesal y los movimientos de fiscales en causas seguidas contra otros miembros del grupo, como alias “Tío Erick”, dentro de la estructura conocida como “Los Bendecidos”. Los reportes policiales consignan que el propio Vargas se encargaba de asumir el pago de los gastos jurídicos de estos procesos.

Estrecho vínculo afectivo y de confianza

El análisis criminal destaca que el nivel de coordinación y las gestiones observadas se sustentaban en una relación de confianza y estrecha cercanía personal.

En las conversaciones interceptadas, Moscoso llegó a expresar afecto hacia los imputados, catalogándolos como “parte de la familia” y describiendo a alias “Sobrino” en términos de profunda estimación personal. Esta dinámica facilitó que el canal de comunicación trascendiera el ámbito procesal y sirviera para el sostén operativo de la agrupación.