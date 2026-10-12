Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La periodista Maricruz Leiva y la doctora Jennifer Fallas, conocida como la “doctora de las misses”, alcanzaron un acuerdo conciliatorio este lunes 12 de octubre, cuando estaba previsto reanudar el juicio en los Tribunales de Goicoechea.

Foto: Issac Villalta

El caso se remonta a agosto de 2018, cuando Leiva se sometió a una lipoescultura láser en brazos, espalda y abdomen, en una clínica ubicada en Los Yoses, San José. Tras la intervención, sufrió graves quemaduras y otras complicaciones que requirieron atención hospitalaria.

A raíz de estos hechos, la comunicadora denunció a la médica y el Ministerio Público presentó una acusación por el presunto delito de lesiones culposas, relacionado con una posible mala praxis. En 2024, el Juzgado Penal ordenó elevar el caso a juicio.

Foto: Issac Villalta

El debate estaba programado para continuar a las 9:00 a. m. de este lunes; sin embargo, las negociaciones entre los representantes legales cambiaron el rumbo de la jornada.

Mauricio Brenes, abogado de Leiva, confirmó a Grupo Extra que “ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio satisfactorio y de carácter confidencial”.

Con este arreglo, el proceso judicial podría encaminarse hacia su cierre, una vez que se completen los trámites correspondientes y se formalicen las condiciones pactadas.