El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José declaró con lugar el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público en el caso conocido como “Diamante”.

Esto permitiría que el caso se mantenga todavía abierto, tras varias complicaciones en el proceso judicial, que pusieron en riesgo su continuidad.

Esta resolución evita que por el momento se ponga fin al caso vinculado a una supuesta red de corrupción de varias municipalidades con una constructora privada.

“En consecuencia, dispuso la ineficacia integral de la resolución emitida por el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, de las diecisiete horas cincuenta y seis minutos del diez de diciembre de dos mil veinticinco”, confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

Anteriormente, el Juzgado Penal había anulado pruebas del caso, como las llamadas telefónicas, lo que ponía en riesgo sustentar las acusaciones del Ministerio Público.

Por este motivo, se dispuso la devolución del expediente ante el Juzgado Penal, que, con una integración diferente de jueces, deberá resolver nuevamente.