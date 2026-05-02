El Poder Judicial aclaró el contenido de una orden emitida por el Juzgado de Familia, Contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Golfito, luego de que circulara en redes sociales un video y documentos sobre el caso.

El caso fue cuestionado públicamente por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien afirmó que oficiales de la Fuerza Pública debían acompañar a un hombre únicamente para sacar a pasear a su perro.

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“El animal necesitaba atención veterinaria urgente por sangrado y estrés, por lo que se autorizó dicha atención; básicamente para proteger a la víctima, se ordena acompañamiento de la Fuerza Pública porque existen medidas de protección”, indicó el Poder Judicial.

La entidad negó que el proceso corresponda a un caso de violencia entre una pareja sentimental, rechazó que existiera agresión física y también desmintió que la persona involucrada tuviera una restricción similar a casa por cárcel.

De acuerdo con el Poder Judicial, la solicitante de medidas de protección es una adulta mayor y la mascota involucrada es un perro de raza rottweiler, el cual, según consta en el expediente, solo puede ser manipulado por el denunciado debido a las características del animal.

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Por ello, el acompañamiento policial autorizado consistía en custodiar el ingreso del hombre a la vivienda para cumplir con lo ordenado judicialmente sin poner en riesgo a la persona protegida.

“El oficial debe acompañar al prevenido durante el ingreso a la vivienda para protección de la víctima, no para protección del animal”, agregó la institución.

El mandatario Rodrigo Chaves durante la inauguración de una delegación policial en Hatillo. Foto: Ricardo Vega.

Asimismo, el Poder Judicial calificó como “totalmente improcedente y preocupante” la divulgación del oficio judicial que circuló en redes sociales, al tratarse de información perteneciente a un expediente privado de violencia doméstica con datos sensibles de las partes involucradas.

Finalmente, la institución también desmintió que la Fuerza Pública hubiera solicitado una aclaración formal sobre el oficio o que el funcionario policial que aparece en el video hubiera conversado con la jueza a cargo del caso.