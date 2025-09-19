Una mujer joven fue trasladada la mañana de este viernes en condición crítica al centro médico.

Según informó la Cruz Roja Costarricenses, la alerta del caso se habría reportado a eso de las 7:40 a.m.

“Se atiende femenina de 19 años, la cual tuvo un problema de violencia, misma golpea un espejo produciendo una herida en la mano. Se traslada condición crítica”, mencionó la Cruz Roja.

El hecho se presentó en el sector de Concepción de Alajuelita, San José.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica y una de soporte avanzada.