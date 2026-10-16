Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La investigación que llevó a la detención de tres mexicanos vinculados con el Cártel de Sinaloa no se limita al decomiso de 840 kilogramos de cocaína en un yate.

Según explicó Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), el caso forma parte de una pesquisa más amplia sobre tráfico internacional de drogas, que también permitió desarrollar otras líneas de investigación en Costa Rica.

Foto: Jorge Castillo.

Los tres extranjeros serán entregados este viernes 16 de octubre a las autoridades estadounidenses, que los requieren por una causa relacionada con el presunto tráfico de cocaína hacia ese país.

Madden indicó que, según la información compartida por la DEA, los mexicanos formarían parte de una estructura criminal vinculada con el traslado marítimo de cargamentos de droga. Además, detalló que el expediente tiene conexión con otras investigaciones desarrolladas por las autoridades costarricenses.

Foto: Jorge Castillo.

Entre los aspectos que destacó sobre las pesquisas se encuentran:

Tráfico marítimo: las autoridades interceptaron en abril de 2025 un yate de alta gama, valorado aproximadamente en un millón de dólares, en el que localizaron 840 kilogramos de aparente cocaína ocultos en dos compartimentos.

las autoridades interceptaron en abril de 2025 un yate de alta gama, valorado aproximadamente en un millón de dólares, en el que localizaron 840 kilogramos de aparente cocaína ocultos en dos compartimentos. Investigación aérea: Madden señaló que, después de las detenciones, se desarrolló otra investigación relacionada con el tráfico de drogas por vía aérea en Guanacaste.

Madden señaló que, después de las detenciones, se desarrolló otra investigación relacionada con el tráfico de drogas por vía aérea en Guanacaste. Apoyo logístico: las pesquisas también identificaron una línea vinculada con personas que presuntamente suministraban combustible y otros elementos necesarios para movilizar cargamentos de droga.

las pesquisas también identificaron una línea vinculada con personas que presuntamente suministraban combustible y otros elementos necesarios para movilizar cargamentos de droga. Nuevos sospechosos: el jerarca mencionó que, en diciembre, las autoridades detuvieron a tres costarricenses y un mexicano relacionados con estas investigaciones. Actualmente, se analiza con la DEA un posible proceso de extradición para alguno de ellos.

Foto: Jorge Castillo.

Un yate de alta gama y droga oculta

La intervención que dio origen al caso ocurrió el 15 de abril de 2025, cuando las autoridades abordaron la embarcación My Lissa Too, frente a la costa de Quepos, Puntarenas.

De acuerdo con Madden, para detectar la droga escondida fue necesario utilizar un escáner portátil, debido a la forma en que estaba oculta dentro del yate.

El director de la PCD explicó que las estructuras criminales internacionales pueden asignar a sus integrantes responsabilidades específicas para movilizar cargamentos y coordinar operaciones en distintos territorios.

“Las personas que están siendo detenidas tienen un perfil importante, son personas a las que se les está confiando operar en determinado país, y movilizar cargas importantes de droga”, señaló.

Foto: Jorge Castillo.

Madden añadió que las autoridades costarricenses mantienen coordinación con la DEA y con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para avanzar en otras investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Los tres mexicanos serán entregados a las autoridades estadounidenses para enfrentar el proceso judicial correspondiente.