El caso del asesinato de una pareja de primos en un bar de Heredia tiene nuevas medidas contra los sospechosos de haber cometido el crimen.

El Poder Judicial informó que se amplió a seis meses más la prisión preventiva contra los imputados. La medida cautelar de prisión preventiva la amplió el Juzgado Penal de Heredia.

Las personas imputadas son, dos de ellos de apellido Rodríguez, así como Segura, Díaz y Bravo, quienes fueron detenidos tras operativos se desarrollaron en casas ubicadas en San Francisco, Mercedes Norte y San Isidro de Heredia, así como en Alajuela y en Hatillo.

“A estas personas se les investigan en relación con el homicidio de dos primos, de apellido Barboza. Se cree que los asesinatos ocurrieron el 7 de febrero del 2025, dentro de un bar de la provincia de Heredia”, apuntó el Poder Judicial.

Foto: Randall Sandoval

El caso

Los hechos con los que se les relaciona habrían ocurrido los primeros días de febrero dentro de un bar de Heredia después de una aparente riña, según versiones preliminares.

Los primos de apellido Barboza fallecieron por heridas de arma blanca y sus cuerpos habrían sido escondidos y sepultados dentro de una fosa dentro del centro comercial.

Durante el registro de los inmuebles se pretende el decomiso de evidencia de relevancia para la investigación, indicó la oficina de prensa del OIJ.