El caso que conmocionó al país en 2018 por el secuestro y muerte del empresario estadounidense William Creighton vuelve a los tribunales siete años después.

El hombre de 43 años había sido privado de su libertad en setiembre de ese año y después se pidió un rescate de $5millones o su equivalente en Bitcoins.

La familia del extranjero habría pagado $956 mil en tres billeteras virtuales de criptomonedas y posteriormente el cuerpo del empresario fue encontrado en un cementerio de Quepos, de acuerdo con la Fiscalía. Los integrantes de la banda fueron detenidos en enero de 2019 con el apoyo de las autoridades policiales de España, país al que habrían huido para reunirse y dividir el pago después de los hechos criminales en Costa Rica.

Por este caso se condenaron a un total de nueve personas en 2022. Sin embargo, el caso vuelve este año a ser juzgado con tres imputados, una mujer de apellido Aguirre que se le acusa por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. Además, dos hombres de apellidos Morales y Molina son acusados por este mismo delito, más el de legitimación de capitales.

En el caso de Aguirre participó en el anterior proceso judicial, sin embargo, volverá a ser juzgada.

Mientras que Morales y Molina no fueron imputados en 2022, ya que cuando se presentó la acusación no habían sido vinculados con esta causa.

El Ministerio Público busca comprobar que fueron parte del plan delictivo, de la privación de libertad. La fiscalía asegura que los $956 fueron distribuidos en las tres billeteras virtuales con montos de $178 mil, $676 mil y $102 mil.

Este monto es el equivalente a 148 bitcoins que fueron divididos en las tres billeteras de la siguiente manera: 16, 27 y 105 bitcoins.