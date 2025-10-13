La Fiscalía Anticorrupción consiguió que se prorrogaran las medidas cautelares contra tres de los imputados en el Caso Barrenador.

Se trata de Gutiérrez, Camareno y Rojas, por lo que seguirán suspendidos de sus cargos y no podrán comunicarse ni intimidar a los testigos.

“Continuarán con la prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación que se investiga”, indicó la Fiscalía.

Esta prórroga se ordenó el pasado 10 de octubre.

En el caso de Marta Esquivel y otro imputado de apellido Gómez, tienen medidas cautelares vigentes hasta abril de 2026.