Tras el triunfo parcial de Marta Esquivel ante la Sala Constitucional, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) salió al paso de los cuestionamientos. La institución se pronunció sobre la resolución que analizó los reclamos de la exjerarca de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por presuntas irregularidades en su detención.

La institución indicó:

“El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comunica que, en relación con la resolución emitida por la Sala Constitucional número 41043-2025, relacionada con una de las personas imputadas en el caso denominado Barrenador, la Dirección General manifiesta que se va a proceder a revisar con detalle dicha resolución, sin embargo, deja muy en claro y hace hincapié en que el OIJ es respetuoso de lo que indica la Sala Constitucional“.

Sobre el recurso de amparo:

La acción se presentó por una supuesta vulneración de derechos fundamentales, en especial la intimidad y el principio de inocencia, durante los allanamientos realizados el 23 de setiembre de 2024 en su vivienda y en otras oficinas a nivel nacional.

La Sala Constitucional concluyó que el OIJ divulgó información sensible sobre los allanamientos del caso Barrenador antes o mientras se desarrollaban las diligencias, lo que permitió que la prensa identificara a una de las personas investigadas y ubicara su vivienda.

Según el Tribunal, el boletín oficial del OIJ se distribuyó de madrugada, cuando los operativos aún no habían concluido, y casi de inmediato un medio publicó una nota en la que se mencionó el nombre de la funcionaria, el barrio donde vivía y una fotografía del edificio.

En colaboración con los periodistas Wilmer Madrigal y Allan Madriz