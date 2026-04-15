Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y ahora diputada electa por la provincia de Heredia, Marta Esquivel, ganó parcialmente un recurso presentado ante la Sala Constitucional contra el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso conocido como Barrenador.

La acción se presentó por una supuesta vulneración de derechos fundamentales, en especial la intimidad y el principio de inocencia, durante los allanamientos realizados el 23 de setiembre de 2024 en su vivienda y en otras oficinas a nivel nacional.

Operativos realizados por el caso Barrenador

La Sala Constitucional concluyó que el OIJ divulgó información sensible sobre los allanamientos del caso Barrenador antes o mientras se desarrollaban las diligencias, lo que permitió que la prensa identificara a una de las personas investigadas y ubicara su vivienda.

Según el tribunal, el boletín oficial del OIJ se distribuyó de madrugada, cuando los operativos aún no habían concluido, y casi de inmediato un medio publicó una nota en la que se mencionó el nombre de la funcionaria, el barrio donde vivía y una fotografía del edificio.

Esquivel sale de la audiencia de medidas

Para los magistrados, esa coincidencia evidenció que la información salió de la propia institución, ya que en el expediente no consta participación de cuerpos ajenos al Poder Judicial en esas diligencias.

La Sala consideró que divulgar datos como el domicilio, la imagen del lugar de residencia y otros elementos que permiten identificar plenamente a una persona investigada excede el interés público y vulnera derechos fundamentales, en especial la intimidad y el principio de inocencia.

El Tribunal recordó que la prensa puede informar sobre hechos de interés público, incluso sobre allanamientos, pero no de una manera que exponga datos privados de una persona que todavía no ha sido condenada.

El 24 de setiembre, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó 27 allanamientos.

En esa línea reiteró que una persona sometida a una investigación penal mantiene su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme, por lo que no debe presentarse ante la opinión pública como culpable ni identificarse de manera inequívoca.

Para los magistrados, el problema no fue informar sobre el caso, sino la forma en que se divulgó la información. Concluyeron que el OIJ no resguardó adecuadamente los datos del operativo, lo que dejó a la persona expuesta no solo por la investigación, sino también por las actuaciones policiales y judiciales realizadas. Por esa razón, el recurso de amparo se declaró con lugar en ese extremo.

Textualmente, el Por Tanto de los magistrados Ana María Picado, Ronald Salazar, Hubert Fernández, Ileana Sánchez, Ana Cristina Fernández, Jorge Solano y Fernando Lara:

“Se declara con lugar el recurso únicamente en contra del Organismo de Investigación Judicial en los términos expuestos en el Considerando VIII de esta sentencia. Se previene a la autoridad recurrida no incurrir en los hechos u omisiones que dieron mérito para acoger el presente recurso, bajo apercibimiento de cometer el delito previsto y sancionado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. El magistrado Lara Gamboa consigna nota.”

¿Qué implica esto?

La resolución N.ª 2025041043 de la Sala Constitucional establece implicaciones para el Organismo de Investigación Judicial en cuanto al manejo de la información durante operativos policiales.

1. Prohibición de informar antes o durante el operativo

La Sala determinó que el OIJ no debe divulgar información sobre allanamientos de manera previa o simultánea a su ejecución. Emitir boletines mientras las diligencias están en desarrollo o por iniciar puede vulnerar la privacidad de las personas investigadas.

2. Extensión del deber de confidencialidad

El deber de guardar secreto, establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, no se limita al expediente. También abarca actuaciones del proceso como los allanamientos.

3. Protección de identidad y domicilio

Las autoridades deben evitar divulgar datos que permitan ubicar el domicilio de las personas investigadas o identificar plenamente a quienes aún se encuentran bajo investigación.

4. Consecuencias jurídicas

La Sala ordenó al OIJ abstenerse de repetir estas conductas bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia previsto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, el Estado fue condenado al pago de costas, daños y perjuicios.

5. Balance entre información e inocencia

El tribunal reiteró que el derecho a informar sobre asuntos de interés público debe equilibrarse con la protección de la intimidad y el principio de inocencia de las personas investigadas.

¿Qué datos puede brindar el OIJ a los medios?

De acuerdo con la resolución de la Sala, existen criterios específicos sobre qué datos pueden compartirse legítimamente:

Datos de carácter general y abstracto

Información general: El Ministerio Público puede ofrecer datos de orden general siempre que estos no comprometan el secreto de la investigación ni lesionen los derechos de la personalidad de los involucrados.

Estado de la investigación: Se pueden brindar datos sobre el estado de la investigación (sin precisar acciones técnicas o estratégicas), a menos que se trate de materias sensibles como crimen organizado o corrupción, donde la simple noticia de que existe una investigación podría alertar a los sospechosos y afectar el caso.

Información sobre los involucrados (límites de identificación)

Identificación vaga: Se permite identificar a los sospechosos de una forma general (por ejemplo, mencionando solo el apellido o la ocupación) cuando los hechos sean de interés público.

Personas públicas: Cuando se trata de figuras de notoriedad pública o altos funcionarios, estos deben tolerar una mayor injerencia de la prensa, aunque esto no significa que sus derechos desaparezcan por completo.

Abogados con interés legítimo: Los abogados que demuestren un interés legítimo tienen derecho a ser informados por el Ministerio Público sobre los hechos investigados y sobre quiénes son los imputados o detenidos, con el fin de decidir si participarán en el proceso.