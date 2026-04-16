Caso Barrenador: Marta Esquivel gana recurso parcial contra el OIJ

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y ahora diputada electa por la provincia de Heredia, Marta Esquivel, ganó parcialmente un recurso presentado ante la Sala Constitucional contra el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso conocido como Barrenador.

La acción se presentó por una supuesta vulneración de derechos fundamentales, en especial la intimidad y el principio de inocencia, durante los allanamientos realizados el 23 de setiembre de 2024 en su vivienda y en otras oficinas a nivel nacional.

La Sala Constitucional concluyó que el OIJ divulgó información sensible sobre los allanamientos del caso Barrenador antes o mientras se desarrollaban las diligencias, lo que permitió que la prensa identificara a una de las personas investigadas y ubicara su vivienda.

Según el Tribunal, el boletín oficial del OIJ se distribuyó de madrugada, cuando los operativos aún no habían concluido, y casi de inmediato un medio publicó una nota en la que se mencionó el nombre de la funcionaria, el barrio donde vivía y una fotografía del edificio.

Para los magistrados, esa coincidencia evidenció que la información salió de la propia institución, ya que en el expediente no consta participación de cuerpos ajenos al Poder Judicial en esas diligencias.

La Sala consideró que divulgar datos como el domicilio, la imagen del lugar de residencia y otros elementos que permiten identificar plenamente a una persona investigada excede el interés público y vulnera derechos fundamentales, en especial la intimidad y el principio de inocencia.

El tribunal recordó que la prensa puede informar sobre hechos de interés público, incluso sobre allanamientos, pero no de una manera que exponga datos privados de una persona que todavía no ha sido condenada.

En esa línea reiteró que una persona sometida a una investigación penal mantiene su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme, por lo que no debe presentarse ante la opinión pública como culpable ni identificarse de manera inequívoca.

Para los magistrados, el problema no fue informar sobre el caso, sino la forma en que se divulgó la información. Concluyeron que el OIJ no resguardó adecuadamente los datos del operativo, lo que dejó a la persona expuesta no solo por la investigación, sino también por las actuaciones policiales y judiciales realizadas.

Por esa razón, el recurso de amparo se declaró con lugar en ese extremo.

¿Qué no comprobó la Sala?

Cabe destacar que esta acción legal de la expresidenta de la CCSS también se dirigió contra el Ministerio Público y el Poder Judicial; sin embargo, la solicitud contra esas instituciones no fue avalada por la Sala.

“Sostiene que el Poder Judicial no cuenta con protocolos que permitan asegurar la información de los expedientes confidenciales ya que permitió que el escrito de hábeas corpus se entregara a la prensa. Adicionalmente, incorpora en este recurso de amparo la violación a la confidencialidad que provoca la Fiscalía y el OIJ al informar a la prensa cuando se va a realizar un allanamiento y está la prensa primero que los oficiales del OIJ”, indica el documento oficial.

Parte de lo decomisado en los operativos.



No obstante, la Sala IV explicó que entre los hechos que no se lograron probar durante el proceso está que, en la tramitación del recurso de hábeas corpus interpuesto por la recurrente en octubre de 2024, se produjera una fuga de

información dentro de la Sala Constitucional.

Allanamientos por caso barrenador.

Tampoco se comprobó que, con ocasión del requerimiento de informe al Organismo de Investigación Judicial relacionado con el hábeas corpus tramitado bajo el expediente 24-031966-0007-CO, se haya producido una fuga de información sobre los datos de ese expediente.