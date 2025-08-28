El fiscal de Anticorrupción, Miguel Ramírez, confirmó que el Ministerio Público investigará la eliminación de al menos 300 correos electrónicos ocurrido de forma paralela a los allanamientos por el caso “Barrenador”.

Ramírez señaló que, aunque aún no hay certeza sobre el impacto de la eliminación de esos archivos, la coincidencia temporal entre el borrado y las diligencias judiciales despierta preocupación.

“Si hoy se están allanando instalaciones y al mismo tiempo se borran correos, hay algo que no combina. Tenemos la obligación de verificar de qué se trata”, explicó.

El fiscal aclaró que en esta etapa de la investigación no se puede determinar si esos correos constituyen prueba fundamental para el proceso, ya que ese análisis corresponde al desarrollo del caso y, en última instancia, al juicio.

El Ministerio Público realizará los trámites correspondientes para obtener datos de identificación e indagar a las personas que resulten de interés en la pesquisa.

En colaboración del periodista Allan Madriz.