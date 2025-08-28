El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en colaboración con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), realizan una serie de allanamientos la mañana de este jueves.

En total son 6 allanamientos, de los cuales 3 se desarrollan en unas viviendas en Guadalupe, Barrio México y Aserrí; mientras que los otros 3 tienen lugar en oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (OIJ).

Allanamientos. Foto: Wilbert Hernández.

La investigación se desarrolla bajo una causa sobre delitos de sabotaje informático y favorecimiento real.

La operación se relaciona con los 28 allanamientos relacionados con dicho caso, los cuales se desarrollaron el 23 de septiembre del 2024, esto con el fin de respaldar información contenida en diferentes sistemas informáticos y sus bases de datos de cuentas institucionales de varios funcionarios.

Allanamientos. Foto: Wilbert Hernández.

En esa ocasión, la cuenta electrónica de un asesor de la Gerencia Médica, de apellido Herrera, había sido deshabilitada durante los allanamientos por parte del personal de la sección de cibercrimen.

Posteriormente, según destacan las autoridades, se habría habilitado el ingreso nuevamente a la cuenta del correo por parte de los funcionarios del centro de gestión informativa, esto con el fin de que el sujeto eliminara información de interés para la investigación.

El OIJ informó que se ha logrado decomisar múltiples dispositivos electrónicos.

Allanamientos CCSS. Foto: OIJ. Allanamientos CCSS. Foto: OIJ. Allanamientos CCSS. Foto: OIJ. Allanamientos CCSS. Foto: OIJ. Allanamientos CCSS. Foto: OIJ. Allanamientos CCSS. Foto: OIJ.

Las autoridades destacaron que de momento no se van a realizar detenciones.

Noticia en desarrollo.