Casi 700 funcionarios renunciaron al Poder Judicial

El Poder Judicial registró al menos 697 renuncias de funcionarios entre 2023 y lo que va de 2026, según datos oficiales desglosados por grupo ocupacional.

En 2023 se contabilizaron 211 salidas voluntarias, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 223. Para 2025 se reportaron 198 renuncias y, entre enero y el 29 de abril de 2026, ya se acumulan 65.

Las áreas con más dimisiones corresponden a puestos clave del sistema judicial. El escalafón policial suma 183 renuncias en el periodo analizado, seguido del personal técnico jurisdiccional con 220 salidas.

También figuran los jueces, fiscales y defensores públicos, con 78 renuncias en total, así como jefaturas, coordinadores y profesionales, que acumulan 56.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), Jorge Cartín, atribuyó parte de esta situación a factores estructurales dentro de la institución. Según explicó, la reducción de recursos y la falta de sustituciones han generado una sobrecarga laboral que impacta directamente en el personal. Indicó que cuando un funcionario se ausenta, sus labores no logran cubrirse completamente, lo que recae en otros compañeros.

Cartín también señaló que la implementación de la Ley Marco de Empleo Público ha provocado la salida de personal con amplia experiencia, lo que debilita la capacidad operativa del sistema y dificulta reemplazar esos perfiles.

Además, advirtió que este escenario ha generado acumulación de vacaciones, ya que muchos trabajadores no pueden ausentarse sin afectar el servicio. En otros casos, quienes toman vacaciones regresan con trabajo acumulado debido a la falta de reemplazos.

El dirigente sindical indicó que esta dinámica provoca desgaste físico y mental, así como tensiones en los ambientes laborales, al tener que redistribuir funciones entre el personal disponible.

Las cifras evidencian una rotación sostenida en distintas áreas del Poder Judicial, incluyendo puestos operativos y técnicos vinculados directamente con la administración de justicia.

El comportamiento de las renuncias mostró un pico en 2024 y una leve disminución en 2025, mientras que los datos de 2026 corresponden únicamente al primer cuatrimestre del año.

El fenómeno se mantiene bajo análisis institucional para determinar sus causas y el impacto en el servicio que se brinda a la ciudadanía.