Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La celebración del Día Mundial del Huevo 2026 tendrá este año un componente solidario. La Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI), mediante su programa Hacelo con Huevos, donará cerca de 63 mil huevos a la Fundación Bandera Blanca, organización que atiende a niños, madres y jóvenes en condición de vulnerabilidad social y extrema pobreza.

El aporte permitirá entregar el equivalente a 200 huevos diarios durante un año, los cuales serán incorporados en las comidas que prepara y distribuye la fundación en San José.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: cortesía.

De acuerdo con Gabriela Brenes, directora ejecutiva de CANAVI, la iniciativa busca que la celebración trascienda una sola jornada y permita llevar el aporte nutricional del huevo a las personas beneficiarias de la organización.

El huevo es una fuente de proteína y, según CANAVI, actualmente cada costarricense consume en promedio 311 unidades al año.

Más de 3 mil desayunos gratuitos

La celebración se realizará este viernes 9 de octubre, de 7:30 a. m. a 11:00 a. m., en el Parque Juan Santamaría, en Alajuela, y estará abierta al público.

Durante la actividad se distribuirán más de 3.000 desayunos gratuitos, además de realizarse mediciones y asesorías nutricionales sin costo a cargo de la nutricionista y atleta Gabriela Traña.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: cortesía.

La jornada también contará con actividades para diferentes edades y el tradicional concurso “El Huevo de Gallina Más Grande”.

Entre los participantes habrá alrededor de 400 niños de los CEN-CINAI de la Región Central Norte y más de 50 menores vinculados con la Fundación Bandera Blanca.

Los más pequeños también podrán disfrutar de un espectáculo con El Maromero.

La edición 2026 estará acompañada por la campaña “Resuelto”, que busca destacar la facilidad con la que el huevo puede incorporarse a diferentes comidas cuando hay poco tiempo, presupuestos ajustados o simplemente no se sabe qué preparar.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: cortesía.

La propuesta pretende mostrar al huevo como un alimento práctico y versátil para diferentes momentos del día.

Además, quienes quieran conocer nuevas formas de preparar este alimento pueden consultar más de 500 recetas disponibles en Hacelo con Huevos.