Casi 3 de cada 10 hogares siguen sin internet fijo en Costa Rica

Aunque Costa Rica ha logrado importantes avances en materia de conectividad, las brechas digitales continúan afectando principalmente a los cantones rurales, donde miles de familias aún enfrentan dificultades para acceder a internet fijo.

Así lo revela un análisis de la Cátedra de Administración de las Telecomunicaciones de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), elaborado con base en estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), que identifica importantes desigualdades territoriales en el acceso a este servicio.

Según los datos más recientes, cerca del 29% de los hogares costarricenses todavía no cuenta con internet fijo. Los Chiles (3,5%), Upala (4,6%), Talamanca (6,3%), La Cruz (8,8%) y Nandayure (9,4%) figuran entre los cantones con menor penetración del servicio. También presentan bajos niveles de conectividad Matina, Buenos Aires, Alvarado, Abangares y Sarapiquí.

El estudio señala que las regiones Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca concentran las mayores brechas de acceso, debido a factores como la dispersión geográfica, la baja densidad poblacional, las dificultades para desarrollar infraestructura y los altos costos de llevar redes de telecomunicaciones a estas zonas.

José Roberto Santamaría Sandoval, encargado de la Cátedra de Administración de las Telecomunicaciones de la UNED, indicó que el acceso a internet ya no solo representa un avance tecnológico, sino una herramienta clave para acceder a educación, empleo, emprendimientos y servicios públicos.

Aunque durante 2025 el internet fijo alcanzó una cobertura del 71% de los hogares y el internet móvil superó el 100% de penetración por habitante, el especialista advirtió que las personas de menores ingresos, con baja escolaridad, adultos mayores y quienes viven fuera de la Gran Área Metropolitana siguen enfrentando mayores obstáculos para conectarse.

El análisis también advierte sobre las limitaciones en la infraestructura de telecomunicaciones. Actualmente, las redes dependen en gran medida de la postería eléctrica para instalar fibra óptica y conectar estaciones de telefonía móvil, pero los operadores reportan dificultades para acceder a esa infraestructura debido a la falta de capacidad, el estado de los postes y los tiempos para obtener permisos.

Estas limitaciones también tienen un impacto económico. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el país pierde hasta 1.587 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente ₡809.000 millones, por el rezago en infraestructura de telecomunicaciones de última generación.

El estudio además, destaca que el crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial obligará al país a fortalecer su infraestructura tecnológica, capacidad energética y talento humano para aprovechar estas herramientas de manera segura y sostenible.

Como parte de los esfuerzos para reducir la brecha digital, la UNED impulsa el proyecto RED UNED, mediante el cual ha instalado diez antenas de internet satelital en comunidades rurales, costeras e indígenas, beneficiando a más de 250 estudiantes con acceso a educación superior y nuevas oportunidades de desarrollo.