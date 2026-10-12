Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El quinto piso de Mall San Pedro se convierte en el escenario de una historia de secretos y horror sobrenatural. Pesadilla en el Quinto Piso 2 recibe al público del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026 con una experiencia inmersiva para la temporada de Halloween.

La casa de terror combina actores, música, maquillaje de caracterización y efectos especiales inspirados en el cine. Durante el recorrido, los visitantes atraviesan espacios en los que cada sonido, personaje y escenario contribuye a desarrollar la historia.

¿Qué encontrarán los visitantes en esta casa de terror?

La propuesta combina un recorrido a pie con tensión psicológica y ambientación cinematográfica. Su objetivo es que el público se sienta parte de una historia que se revela conforme avanza por los distintos espacios.

John Tenorio, director ejecutivo de Kimerafx, explica que la experiencia reúne diferentes disciplinas artísticas para construir una “pesadilla viva”.

“La casa de terror está hecha como una obra de arte: música, actores y efectos especiales de cine se combinan para crear una experiencia única”, señala Tenorio.

Según el director, la producción integra sustos psicológicos, actuación y una narrativa que transforma el recorrido en parte del relato.

Fechas y horarios de Pesadilla en el Quinto Piso 2

La casa de terror está ubicada en el quinto piso de Mall San Pedro, en San Pedro de Montes de Oca, San José. La temporada se extiende del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026, con los siguientes horarios:

Quienes buscan una experiencia de terror para Halloween en Costa Rica podrán descubrir esta historia en Mall San Pedro hasta el 1 de noviembre.

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