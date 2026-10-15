Casa de la Cultura de Puntarenas sin presupuesto para bienes y equipos en 2027

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La Casa de la Cultura de Puntarenas tendría un presupuesto proyectado de ₡139,4 millones para 2027, pero la distribución de esos recursos concentra el gasto en salarios y servicios generales, mientras que la partida de bienes duraderos aparece sin fondos asignados.

Así lo detalla un oficio del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), firmado por el ministro Jorge Rodríguez Vives en respuesta a una consulta del diputado Antonio Trejos sobre los recursos previstos para el funcionamiento del centro cultural.

Foto: Redes sociales

La solicitud de información se produce en medio de cuestionamientos del legislador por los cambios en la administración de la Casa de la Cultura, que pasó a depender de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio, tras la reorganización establecida mediante el Decreto Ejecutivo 45755-MCJ.

Trejos ha cuestionado las implicaciones de esa decisión y el manejo de los recursos destinados al centro cultural. En particular, ha planteado dudas sobre la administración de los fondos vinculados con la Ley 5582, conocida como Ley Caldera, cuyo destino está relacionado con la Casa de la Cultura de Puntarenas.

Salarios y servicios concentran el presupuesto

Según el desglose incluido en el oficio ministerial, la asignación total proyectada para 2027 asciende a ₡139.490.671. De ese monto, ₡7,3 millones corresponden a recursos provenientes de la Ley 5582, mientras que ₡132.190.671 se destinan a gastos generales de operación.

La partida de remuneraciones contempla ₡72,5 millones para el pago de salarios. Por su parte, los servicios generales representan ₡43,2 millones e incluyen gastos como vigilancia y fumigación.

En conjunto, ambas partidas suman aproximadamente ₡115,8 millones, equivalentes a poco más del 83% del presupuesto total proyectado para el centro cultural.

Otro de los datos que destaca en la distribución es que la partida de bienes duraderos aparece sin recursos asignados. Esto significa que, en la planificación presupuestaria incluida en el documento, no se contempla dinero en ese rubro para adquirir bienes de esa categoría durante 2027.

Foto: Redes sociales

El desglose también incorpora aproximadamente ₡1,9 millones para mantenimiento y reparación de equipos. Entre los conceptos detallados figuran el mantenimiento de la microbús institucional, equipo de comunicación y mobiliario de oficina, así como la recarga de extintores.

No obstante, el oficio no establece si las instalaciones requieren reparaciones estructurales ni permite concluir que no existan otras partidas o fuentes de financiamiento para realizar inversiones.

¿Qué responde el Ministerio sobre la administración?

En el documento, el MCJ señala que los recursos para el funcionamiento de la Casa de la Cultura forman parte del presupuesto administrado por la Dirección de Gestión Sociocultural. Por ello, corresponderá a esa dependencia realizar las gestiones presupuestarias y administrativas necesarias para ejecutar los fondos y pagar al personal.

El Ministerio también aclara que el cambio en la administración presupuestaria no implica por sí mismo el cese de las relaciones laborales ni genera automáticamente liquidaciones.

En cuanto a los recursos provenientes de la Ley 5582, el oficio indica que conservarán su finalidad y destino conforme a la normativa que los regula y que serán ejecutados mediante los procedimientos presupuestarios y de control interno vigentes.