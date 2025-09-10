El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, confirmó que el Cartel de los Soles tiene presencia en Costa Rica. Inclusive, le mandó un mensaje a agrupaciones políticas costarricenses.

“El narco Gobierno de Venezuela, a través del Cartel de los Soles, ha tenido presencia importante en nuestro país. Esperamos que los grupos políticos que han estado vinculados a Venezuela, así como las entidades gremiales, pongan las barbas en remojo y se den cuenta de que han estado corelacionados con personas vinculadas al mundo del narcotráfico y que son un riesgo”, señaló.

Y que desde Estados Unidos se ha señalado a Venezuela como un centro regional del crimen organizado, que exporta criminalidad, narcotráfico y corrupción a sus vecinos, liderado por Nicolás Maduro.

Venezuela es calificada como un “estado mafioso” debido a la penetración criminal de alto nivel en sus instituciones estatales, la delegación de poderes estatales a actores irregulares, el crecimiento exponencial del crimen organizado y la violencia, así como las numerosas acusaciones internacionales de conducta criminal.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: AFP.

Los elementos del narcotráfico dentro del régimen venezolano son conocidos como el “Cartel de los Soles”.

Aproximadamente 123 funcionarios de alto nivel de instituciones clave como la Vicepresidencia, Ministerios, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Fuerzas Armadas Bolivarianas, SEBIN y PdVSA están implicados en presuntas actividades criminales.

El “Cartel de los Soles”: ¿Qué es?

El término, originado en 1993 por las estrellas doradas en las charreteras de los generales de la GNB, hoy describe a todos los funcionarios gubernamentales involucrados en el tráfico de drogas.

Figuras poderosas del régimen bolivariano, incluyendo Diosdado Cabello, el vicepresidente Tareck El Aissami, el ministro del Interior Néstor Reverol y la primera dama Cilia Flores (por asociación), han sido implicadas o investigadas por narcotráfico.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: AFP.

Las arcas del Estado ponen en la mira a la élite bolivariana, con estimaciones de desvío de 70.000 millones a 300.000 millones de dólares.

Y según los análisis internacionales, hay “colectivos”, grupos armados que controlan barrios, que recurren a actividades criminales como el microtráfico de drogas y la extorsión. Son utilizados para ejercer control social y disolver protestas de oposición.

Los “pranes” (jefes criminales penitenciarios) han asumido el control del sistema carcelario y sus estructuras operan fuera de las prisiones, a menudo junto con las llamadas “megabandas”.

Las tasas de homicidios en Venezuela son las más altas de América Latina, con 89 por cada 100.000 habitantes en 2017, y Caracas una de las ciudades más mortíferas con 130 por 100.000.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: AFP.

Narcotráfico

Venezuela se ha convertido en un exportador neto de criminalidad y un importante centro de tráfico de cocaína. La expulsión de la DEA en 2005 y los vínculos con las FARC fueron decisivos en este desarrollo.

Tras la captura de importantes narcotraficantes colombianos entre 2011 y 2012, el Cartel de los Soles tomó el control de sus rutas, pasando de facilitador a participante activo en la compra y venta de cargamentos.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: AFP.

Recorrido

En 2005, Chávez expulsó a la DEA, convirtiendo a Venezuela en un “agujero negro” para la inteligencia antinarcóticos y facilitando el auge del crimen organizado.

En 2005 también se dio la Reforma de la Ley de Drogas, lo que expandió las operaciones antinarcóticos a todas las ramas militares, transformando a los militares de facilitadores a participantes activos en el tráfico de drogas.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: AFP.

Palabras directas

Nikki Haley, Embajadora de EEUU ante las Naciones Unidas (ONU) destacó que los venezolanos comunes son “las víctimas involuntarias de un narcoestado criminal”.

Por otro lado, Iván Duque, expresidente de Colombia, afirmó que el gobierno de Maduro utiliza “bandas criminales para poder ejercer un mejor control sobre la sociedad” en una “macabra asociación”.

Mildred Camero, zar antidrogas de Chávez, mencionó en una ocasión que la ley de drogas de 2005 fue el momento en que los militares pasaron “de ser un facilitador en el tráfico de drogas a un participante activo”.

Además, Walid Makled, narcotraficante venezolano, afirmó que “todos mis socios comerciales son generales” y que pagó a “hasta 40 generales venezolanos”.