La lluvia quiso aparecer en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, pero se fue tan rápido como llegó. El clima quedó perfecto para que el Cartaginés mostrara su buen momento. Con orden y contundencia, los brumosos vencieron 0-2 a San Carlos y se mantienen en lo más alto del campeonato nacional.

Desde el pitazo inicial, los norteños buscaron tomar el control con centros y remates. Sin embargo, al minuto 4 una mala salida del portero Alexander Lezcano dejó la pelota servida para Suhander Zúñiga, que no dudó y la mandó al fondo con un zurdazo desde fuera del área. Desde ese momento, los Toros del Norte quedaron tocados y, aunque intentaron reaccionar con jugadas a balón parado, cada contragolpe del Cartaginés fue más peligroso.

En la segunda mitad, Mauro Quiroga entró por Marcos Ureña y San Carlos mantuvo su once. Las malas noticias continuaron para los locales. Yael López terminó golpeado tras una fuerte falta y, aunque trató de seguir, al 63’ no pudo más y pidió el cambio.

El Cartaginés siguió buscando ampliar la ventaja. Un pase de Rubio para Venegas terminó en gol, pero fue anulado por fuera de juego.

Finalmente, al 88’, Marcelo Pereira cerró la cuenta con un cabezazo tras un tiro libre perfecto de Zúñiga.

Un gol claro que selló el 0-2 y dejó a los brumosos en la cima del torneo con 14 puntos. En la próxima jornada, Cartaginés recibirá en el Fello Meza al segundo lugar, Pérez Zeledón, con la misión de defender su liderato.