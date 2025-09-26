Este fin de semana, la provincia de Cartago recibirá a cerca de 300 jóvenes atletas que participarán en la cuarta fecha del Ranking de Menores, un evento para definir los puestos de cara a la temporada nacional 2025. Las categorías en competencia abarcan desde U-9 hasta U-19.

El torneo se llevará a cabo en el Gimnasio del Polideportivo de Cartago. Las jornadas de competencia arrancarán este sábado a las 9:00 a.m. con las categorías U-9, U-11 y U-13, mientras que el domingo se enfrentarán los participantes de U-15 y U-19.

La organización está a cargo de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa (FECOTEME), en conjunto con AJUTEME. Con solo una fecha restante en el ranking, los jóvenes lucharán por ubicarse entre los primeros ocho lugares, para acercarse al título nacional de la temporada 2025.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña