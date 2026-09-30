Cartago tendría la organización criminal más grande del país

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

En la provincia de Cartago se encuentra la organización criminal más grande del país, según la Fuerza Pública.

Se trata de la banda de “Los Maruja”, que contaría con una fuerza de más de 300 integrantes dentro de su estructura, según Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública.

Esta agrupación está vinculada con la mayoría de las personas incluidas en la lista de los 15 más buscados en Cartago.

“Hay una organización ahí que se denomina Los Maruja, que en este momento es la organización criminal más grande que hay en nuestro país. Esa organización la conforman más de 300 personas”, dijo Rivera en el programa radial “Desde Buena Mañana”, de Grupo Extra.

La influencia de “Los Maruja” no se limita a Cartago. Su expansión y sus rivalidades tienen un impacto directo en la violencia y el aumento de homicidios a escala nacional.

Uno de los factores que caracterizan a “Los Maruja” es su resiliencia criminal. La captura de sus cabecillas no frena la red, pues activa un proceso de sucesión para reemplazar a los “jefes” detenidos.

“Cuando un líder es recluido, ahí van sucediéndolo los demás; sin embargo, siempre, de alguna forma, sobre todo cuando son los días de visita, ellos ahí mandan sus mensajes cifrados, utilizan un lenguaje cifrado para poder comunicarse”, agregó.

Para frenar esta escalada, el grupo de “Fuerza de Élite” diseñó la lista de “Los Más Buscados”, compuesta por 14 objetivos prioritarios vinculados con homicidios y con roles de liderazgo en bandas como “Los Maruja”.

A la fecha, las autoridades policiales han capturado a siete de estos 14 requeridos, por lo que mantienen la “Operación Cacería” para localizar al resto de los objetivos.

Paralelamente, la Policía reporta la aprehensión de 233 personas con orden de captura en el país, de las cuales el 52% corresponde a delitos graves. Mientras tanto, persiste el reto de coordinación en relación con la lista de 90 personas buscadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Del total de los homicidios de nuestro país, más del 60% se ha producido por enfrentamiento entre organizaciones criminales”, explicó.

De acuerdo con la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) de la Fuerza Pública, en el país operan 263 bandas delictivas, de las cuales 60 libran una batalla por el control territorial y el narcotráfico.

Raúl Rivera

Director de Fuerza Pública

“Por distintas razones, en apariencia las sospechosas le daban largas al inicio del curso, les ponían excusas en diferentes momentos; indicaban que se habían enfermado los instructores o que habían colisionado los vehículos, hasta que en determinado momento dejaban de contestar los mensajes y bloqueaban a las personas”.