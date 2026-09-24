Cartago ofrecerá valoraciones cardiovasculares totalmente gratis 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las personas interesadas en conocer su estado de salud cardiovascular podrán recibir una valoración gratuita este viernes 25 de setiembre en Cartago, como parte de las actividades por el Día Mundial del Corazón.

La jornada se realizará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en Plaza Mayor y es organizada por la Municipalidad de Cartago, el Hospital Max Peralta y la Asociación Costarricense del Corazón y Rehabilitación Cardiovascular (ASOCORECA).

El objetivo es promover la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante chequeos, actividad física y educación sobre hábitos saludables.

Durante la actividad se realizarán:

• Valoración de riesgo cardiovascular

• Tomas de signos vitales

• Actividades educativas y artísticas con enfoque de salud

• Medición de composición corporal

• Ejercicios

• Charlas de prevención de enfermedades cardiovasculares

Foto: Municipalidad de Cartago.

De acuerdo con el doctor Marco Peraza Urbina, médico general de la Municipalidad de Cartago, las personas participantes podrán recibir toma de signos vitales, mediciones de peso y talla, evaluaciones de movilidad y otros controles para calcular su riesgo cardiovascular.

Además, los médicos presentes podrán determinar si algún participante requiere un electrocardiograma, según los resultados de la valoración.

Actividad abierta a toda la población

La feria está dirigida a cualquier persona interesada y no será necesario estar asegurado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para recibir la valoración.

Para asistir se recomienda cumplir con los siguientes requisitos:

• Usar ropa cómoda

• Evitar el uso de accesorios metálicos (como joyería)

La actividad busca fomentar el cuidado del corazón y la adopción de hábitos saludables, especialmente ante el impacto de las enfermedades cardiovasculares en el país.

En Costa Rica, las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte cuando se consideran en conjunto. Dentro de este grupo, la cardiopatía isquémica, incluido el infarto, y el accidente cerebrovascular representan el 75 % de las muertes por causas cardiovasculares, según la información suministrada por la Municipalidad de Cartago.

La feria se realizará este viernes 25 de setiembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en Plaza Mayor de Cartago.