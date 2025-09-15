El alcalde de brumoso, Mario Redondo, en parte de su mensaje este 14 de septiembre defendió al sector agrícola, al que calificó como el corazón de la provincia y una de sus principales fortalezas históricas.

Frente al presidente Rodrigo Chaves, diputados, ministros y autoridades locales, el jerarca municipal advirtió que los productores enfrentan condiciones desiguales y que requieren el respaldo decidido del Gobierno para poder competir en igualdad de circunstancias.

“Cartago es un pueblo de agricultores y sus luchas son nuestras luchas. Nuestros horticultores necesitan apoyo, necesitan condiciones de equidad y reglas claras que les permitan salir adelante. No vamos a dejarlos caer”, enfatizó Redondo.

El alcalde recordó que las familias cartaginesas dependen en gran medida de la producción agrícola, que no solo garantiza alimento en los hogares, sino que también representa empleo, tradición y una parte fundamental de la identidad cultural del país.

Asimismo, en el Consejo de Gobierno llevado a cabo en la vieja metrópoli, el Poder Ejecutivo aseguró estar cumpliendo con los agricultores brumosos.