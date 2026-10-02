Cartago marcha por la paz en medio de incremento en homicidios

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Cartago suma 58 víctimas de homicidio doloso durante este 2026, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En medio de este panorama de violencia, cientos de niños, jóvenes y adultos tomarán las calles de la provincia este viernes para enviar un mensaje por la paz.

Se trata de una caminata que comenzó a las 9 a.m. en el Liceo Dr. Vicente Lachner Sandoval y finalizó en Plaza Mayor, más conocida como las Ruinas de Cartago.

En la Vieja Metrópoli, las autoridades reportan un incremento del 38,09% en homicidios durante los primeros tres trimestres del año, esto con respecto al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 42 asesinatos.

En medio de esas circunstancias, atizadas por la lucha de territorios entre distintos grupos criminales, se realizará una nueva edición de la caminata, que surgió hace tres años y es impulsada por estudiantes en busca promover una sociedad más tolerante, inclusiva y respetuosa.

De acuerdo con los organizadores, se prevé la participación de cientos de niños, jóvenes y adultos.

“Es una forma de levantar la voz de manera positiva, de que nuestros jóvenes sean la conciencia de muchos de nosotros que ya tenemos más edad”, expresó Mauricio Giutta, director del Liceo Dr. Vicente Lachner Sandoval.

La actividad reunió a distintas instituciones educativas y organizaciones de la provincia, entre ellas el IPEC, la Unidad Pedagógica, el Colegio Occidental, el CTP de Orosi y el Colegio Elías Leiva Quirós de Tejar de El Guarco.

Más que una caminata, los organizadores plantean la actividad como una manifestación positiva y un llamado a rechazar la indiferencia ante los problemas sociales.

Al finalizar hubo conciertos y otras actividades culturales y recreativas para las familias.

Redacción: Luis Diego Mora