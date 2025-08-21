Milagro Torres Castro

milagro.torres@grupoextra.com

¿Sabía que ahora es posible duplicar la producción agrícola y, al mismo tiempo, reducir el uso de agroquímicos? En Cartago, esta innovación ya es una realidad.

El Tecnológico de Costa Rica impulsa el proyecto AGRINNOVACIÓN 4.0, que integra riego de precisión, sensores especializados e información climática y del suelo.

“Mi familia es productores de cebolla desde hace 40 años, la problemática mayor mente ha sido el desgaste de los suelos, han sido suelos muy cultivados, nos enfrentamos a problemáticas bastante serias, como las importaciones y malos precios, veranos muy intensos, que nos han perjudicado mucho”, destacó Daniel Ramírez, agricultor de tierra blanca.

En cultivos de papa, cebolla y zanahoria, la producción se ha duplicado y el uso de agroquímicos se redujo hasta en un 70 por ciento.

Este avance no solo mejora la productividad, también eleva los ingresos de los productores y garantiza alimentos más saludables para su mesa.

“La Escuela de Ingeniería Agrícola acompaña a los agricultores de la zona norte de Cartago ayudándoles a un mejor manejo del recurso hídrico por medio de sistemas de riego por goteo y por medio de sensores que nos dicen la cantidad de agua que hay en el suelo y cómo esta agua está siendo sostenida en el suelo. De esa manera regamos lo que el suelo realmente necesita y de esa manera el riego es eficiente. La otra forma también es que en combinación de compañeros de agronomía buscamos la forma en cómo la cantidad de agroquímicos que se ocupe sea la adecuada”, explicó Milton Solórzano de la escuela de ingeniería eléctrica del TEC.

El proyecto genera además un catastro agrícola digital en la zona norte de Cartago, como base para nuevas aplicaciones de precisión.

“Se tiene proyectado que la producción llegue casi a duplicarse y además el uso de agroquímicos se disminuye drásticamente. Lo que sucede con esto representa que hay mayor producción, es decir, mayores ingresos y menores costos, lo que eventualmente ayuda a la agricultura a enfrentar esta crisis de caída de precios que se está viviendo en este momento”, agregó Solórzano.

Tecnología y agricultura se unen para ofrecerle a usted un futuro más productivo, sostenible y responsable con el ambiente.