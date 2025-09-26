En conmemoración del Día Mundial del Corazón, la Municipalidad de Cartago, en conjunto con la Asociación Costarricense del Corazón y Rehabilitación Cardiovascular (ASOCORECA) y el Hospital Max Peralta, realizará una feria de valoración cardiovascular gratuita este viernes 26 de septiembre, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el bulevar 29 de Octubre, al costado este del Palacio Municipal.

La actividad está dirigida a toda la población, sin necesidad de estar asegurada por la CCSS, y busca promover hábitos saludables y prevenir enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el mundo.

Feria de valoración cardiovascular gratuita. Foto: cortesía Municipalidad de Cartago.

Servicios disponibles

Durante la feria se ofrecerán de manera gratuita:

Toma de signos vitales.



Medidas antropométricas (peso, talla y movilidad).



Cálculo de riesgo cardiovascular.



Valoración médica.



Electrocardiograma en los casos que lo requieran.



El Dr. Marco Peraza Urbina, médico general de la Municipalidad de Cartago, recalcó la importancia de aprovechar esta iniciativa.

“Con ayuda de voluntarios tanto públicos como privados vamos a tratar de que las personas que participen puedan recibir una toma de signos vitales, medidas antropométricas, peso, talla, evaluaciones de movilidad y de esa manera se calculará el riesgo cardiovascular que tienen. Invitamos a la población a aprovechar esta oportunidad”.

Requisitos para asistir

Usar ropa cómoda.



Evitar accesorios metálicos como joyería.



Datos importantes

En 2023 , la CCSS registró más de 10 millones de consultas médicas , muchas de ellas relacionadas con enfermedades crónicas como hipertensión e insuficiencia cardíaca.



Según la Encuesta de Vigilancia de Factores de Riesgo Cardiovascular (2022), el 37,2% de los adultos costarricenses padece hipertensión, el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.



La Municipalidad de Cartago espera que la actividad motive a la ciudadanía a adoptar un estilo de vida más saludable y a dar pasos concretos para cuidar su corazón.

En colaboración con la periodista Mariana Sandoval.