Una fe inquebrantable y una oración profunda cambiaron el destino de Ana Martina Tencio Cordero, una mujer cartaginesa, quien asegura haber recibido un milagro sanador de la Virgen de los Ángeles.

La vecina de Cartago recibió un diagnóstico que marcaría un antes y un después en su historia: los médicos le recomendaron someterse a una histerectomía tras detectarle endometriosis.

Esto es una condición que amenazaba su bienestar, ya que en un futuro cercano le podría causar cáncer de ovario.

En medio de la incertidumbre por el diagnóstico, relata que escuchó una voz que le expresó que había alguien más grande.

Ella lo describe como un susurro de la Virgen de los Ángeles.

“Yo siempre oro tanto con Dios como con la Virgen para que ella le lleve mis peticiones a Jesús, ella es mi refugio ante cualquier circunstancia como cuando un niño pequeño está asustado y acude a su madre por protección”, externó.

Ana describió que con el paso de los días en el que ella oraba por respuestas, hubo una noche en la que soñó algo totalmente inesperado que nunca le había sucedido.

“El señor a través de un sueño me mostró una escena en donde yo estaba en el quirófano, me mostró todos mis órganos internamente como él los había diseñado e incluso me enseñó cómo me operó y para gloria de nuestro señor Jesucristo y nuestra Virgen santísima quedé completamente sana”, describió.

Algo había cambiado internamente. Cuando fue al consultorio médico a realizarse nuevamente los exámenes, los especialistas quedaron sorprendidos al notar que la endometriosis había desaparecido por completo.

Esto hizo que inmediatamente ella acudiera hasta el altar de ‘La Negrita’ en la Basílica de los Ángeles para agradecerle por haber escuchado todas y cada una de sus súplicas.

“Yo quedé impactada y estaba muy feliz por la intercesión divina por parte de la Virgencita. Este milagro ha cambiado significativamente mi vida de muchas formas, de hecho me ha servido como testimonio en los rosarios en los que participo”, compartió.

Como ya es costumbre todos los años, este 2 de agosto, la oriunda de la Vieja Metrópoli compartió que se acercará con mucho respeto y devoción con su esposo y sus hijos para vivir intensamente el Día de la Virgen de los Ángeles.

“Nunca me voy a cansar de ir al Santuario porque siempre le ruego a nuestra madre santísima que tienda su manto sobre nuestra familia y que nos conceda la salud que necesitamos para vivir nuestro día a día”, indicó.

¿Qué es la Endometriosis?

Es la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, en zonas como detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino, algo que causa infertilidad y aumenta el riesgo de cáncer de ovario.

Anta Tencio Vecina de Cartago

A sus 67 años acostumbra a participar en diferentes rezos en la comunidad. Tiene un proyecto familiar en Tobosi de El Guarco que consta de un vivero forestal que emprendió desde hace 35 años en donde trabaja junto a su esposo con quien tuvo cinco hijos.



Aprovecha para llevarse agua bendita a su hogar.