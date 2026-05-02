El Club Sport Cartaginés enfrentará esta noche al Herediano en el partido de ida de las semifinales del campeonato nacional.

Los brumosos buscan dar el primer golpe, luego de que los florenses se dejaran ambos duelos en la fase regular.

¿A qué hora?

El encuentro se disputará a las 8:00 p.m. en el estadio José Rafael “Fello” Meza, donde los brumosos buscarán adelantarse en la serie.

¿Donde ver?

La transmisión estará a cargo de FUTV, que llevará todos los detalles de este compromiso.

El partido de vuelta se jugará el próximo sábado a las 8:00 p.m. en el estadio Carlos Alvarado y también será transmitido por FUTV.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra