Cartaginés vive y sella nuevo fracaso morado

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Cartaginés firmó una noche épica en la Copa Centroamericana al eliminar al Saprissa con una victoria 3-2 y avanzar a las semifinales del certamen.

La apertura del marcador llegó al minuto 22′ por medio de José “Tepa” González, quien culminó un contragolpe para vencer la portería de Abraham Madriz. No obstante, el cuadro morado reaccionó al 45′ con un cabezazo de Orlando Sinclair entre dos defensores para establecer el 1-1 antes del descanso.

En la segunda mitad, Saprissa mantuvo el dominio de la pelota e impulsó la remontada momentánea. Al minuto 56′, el defensor Fidel Escobar prendió un balón de primera intención tras un tiro libre colgado al área para colocar el 2-1 a favor de los tibaseños.

A pesar del golpe, la respuesta brumosa no tardó en llegar por medio de Diego Mesén, quien aprovechó un mal despeje de la zaga central rival para decretar la paridad 2-2.

El cierre del cotejo desató la fiesta local tras una acción revisada e intervenida por el VAR al minuto 84′. Sebastián Acuña derribó dentro del área a Geancarlo Castro y la infracción fue cobrada por Bernal Alfaro, quien engañó al arquero Madriz enviando el balón al centro de las redes para el 3-2 definitivo.

Con este dramático triunfo, el Cartaginés confirmó su gran nivel en el semestre y garantizó su boleto a la siguiente ronda del torneo regional. Por su parte, el Saprissa cayó presa de la desesperación en tramos del juego y vio alejarse una vez más la opción de trascender en la Copa Centroamericana.