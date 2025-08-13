Con la necesidad de sumar tres puntos, el Club Sport Cartaginés ya se encuentra en Tegucigalpa, Honduras, donde buscará mantenerse con vida en la Copa Centroamericana cuando enfrente al Motagua.

El equipo dirigido por Andrés Carevic está obligado a ganar el próximo jueves si desea continuar con aspiraciones en el torneo, tras haber debutado con una derrota de 2-0 ante el Deportivo Saprissa hace tres semanas.

“Es un partido que para nosotros es la final, contra un rival que es uno de los más fuertes del grupo y el cual sabiendo que si sacamos los 3 puntos allá, dependemos de nosotros mismos para esa anhelada clasificación a la segunda ronda y a la Concachampions, que es lo que el club apunta y el objetivo que tenemos desde que empezó el torneo”, comentó Marco Ureña, delantero del Cartaginés.

El desafío para los brumosos es doble: no solo deberán ganar como visitantes, sino que también lo harán ante un rival que acaba de cambiar de técnico. Este lunes, el español Javier López asumió la dirección técnica del Motagua, equipo que actualmente lidera el grupo y que, de obtener una victoria, podría sellar prácticamente su clasificación.

“Sabemos que ellos en tan pocos días puedan cambiar mucho desde que llegó un técnico nuevo. Pero bueno, nosotros siempre respetando el rival, valoramos lo nuestro”, indicó Andrés Carevic, técnico brumoso.

Como nota positiva para Cartaginés, el lateral derecho Carlos Barahona pudo viajar con el equipo, luego de haber salido lesionado en el partido ante Saprissa.