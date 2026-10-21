Cartaginés viajará con ventaja tras vencer a Olimpia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Club Sport Cartaginés logró una valiosa victoria por 1-0 frente al Club Olimpia de Honduras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Con este resultado conseguido en el Estadio “Fello” Meza, los dirigidos por Amarini Villatoro quedaron a un paso de la gran final, necesitando al menos un empate en el choque decisivo para superar la eliminatoria.

La presión de los locales rindió frutos temprano, al minuto 15, cuando Joaquín Alonso Hernández definió con un remate por abajo tras recibir un centro de Manuel Morán desde el sector derecho.

Foto: Mauricio Aguilar

Previamente, el propio Hernández y José Luis Quirós ya habían generado ocasiones de peligro que avisaron las intenciones del cuadro blanquiazul desde el arranque del encuentro.

El desarrollo del juego se volvió aún más favorable para los brumosos al minuto 42, momento en que Yustin Arboleda vio la tarjeta roja tras propinarle un codazo a Diego Mesén, sanción que fue confirmada mediante el VAR.

Con un jugador menos, el Olimpia no encontró vías para inquietar al guardameta Kevin Briceño, mientras que la zona defensiva cartaginesa despejó con solvencia cada intento catracho en el complemento.

Un aspecto fundamental de la eliminatoria para Cartaginés fue mantener su marco imbatido, lo cual otorga una ventaja de peso respecto al criterio de desempate.

Foto: Mauricio Aguilar

La serie semifinal de la Copa Centroamericana 2026 se definirá la próxima semana en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde los brumosos buscarán sellar su clasificación a la final en territorio hondureño.