Cartaginés vence a Saprissa y sigue en la lucha por el liderato

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El Club Sport Cartaginés hizo valer su fortaleza en el estadio “Fello” Meza y venció 1-0 al Deportivo Saprissa, manteniendo su invicto en casa y alcanzando al cuadro morado en la tabla de posiciones.

Con este valioso resultado, ambos conjuntos igualan en la parte alta con 24 puntos, aunque el equipo tibaseño conserva el liderato únicamente por su mejor diferencia de goles.

El choque arrancó con dinamismo y al minuto 7′, Claudio Montero avisó con un tiro libre que el portero morado Abraham Madriz envió al tiro de esquina a una mano.

La polémica del juego llegó al 16′, cuando Gerald Taylor cayó en el área brumosa tras una barrida de Luis Olivas sin que el árbitro Juan Gabriel Calderón señalara pena máxima. El rumbo del partido cambió radicalmente al 35′, fecha en que Gerson Torres recibió la tarjeta roja directa por un pisotón sobre Gian Mauro Morera.

Foto: Jorge Castillo

Aprovechando la superioridad numérica, los dirigidos por Amarini Villatoro adelantaron líneas y encontraron el premio antes del descanso.

Al minuto 43, luego de una serie de rebotes en la zaga saprissista, Claudio Montero sacó un remate que se desvió en Sebastián Acuña para colarse en su propio marco y sellar el 1-0 definitivo.

En el complemento, los locales sufrieron la anulación de un tanto al mexicano José de Jesús González por fuera de juego al 50′.

Pese a jugar con diez hombres, los comandados por Hernán Medford vendieron cara la derrota: Kendall Waston rozó el empate al 58′ con un cabezazo tras centro de Mariano Torres, y en el cierre del cotejo Bancy Hernández desaprovechó una opción clara al rematar desviado frente al marco de Kevin Briceño.