Cartaginés tropieza en Pérez Zeledón y cede terreno por el liderato

El Municipal Pérez Zeledón logró un respiro fundamental en el Torneo de Apertura 2026 tras vencer por la mínima diferencia al Club Sport Cartaginés.

El único gol del encuentro llegó al minuto 27, cuando José Alvarado aprovechó un centro de Luis José Hernández para castigar un descuido defensivo de la escuadra brumosa.

Esta victoria representa los primeros tres puntos para los dirigidos por Roberth Arias tras su caída en la jornada inaugural.

Durante la primera mitad, los “Guerreros del Sur” dominaron la medular con un Wilber Rentería muy activo y el equilibrio defensivo aportado por Kenneth González.

Aunque el Cartaginés intentó reaccionar mediante centros de Diego González y Carlos Barahona, la zaga sureña se mantuvo firme, repeliendo cada avance de los atacantes José de Jesús González y Randall Cordero.

En el complemento, el equipo de Amarini Villatoro volcó sus esfuerzos al ataque, sumando hasta seis hombres en ofensiva.

Pérez Zeledón se llevó sus primeros tres puntos del torneo (Foto: Cartaginés)

Sin embargo, se topó con una actuación determinante del arquero Miguel Ajú, quien salvó el empate tras un cabezazo de Manuel Morán al minuto 61 y contuvo los embates finales generados por el ingreso del chileno Juan Carlos Gaete.

El cierre del partido se tornó accidentado con la expulsión de Luis José Hernández tras una fuerte entrada, lo que desencadenó un altercado entre jugadores de ambos equipos poco antes del pitazo final.

Pese a la superioridad numérica momentánea y las ocasiones desperdiciadas por Gaete en el área, el marcador no se movió, sellando el triunfo vital para los locales y un tropiezo cartaginés que trastoca sus planes para luchar el liderato ante el Saprissa en el inicio del certamen.