Cartaginés sorprende con cambio en la portería para juego ante Saprissa

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El Club Sport Cartaginés y el Deportivo Saprissa se juegan este domingo más que tres puntos, pues este partido definirá mucho en cuanto a la pelea por el liderato.

Los morados se ubican en la cima del Apertura 2026 y una victoria los distancia a 6 puntos de los brumosos, quienes buscarán hacer valer su casa, donde no ha perdido en este semestre.

Los locales realizaron un cambio en la portería en comparación al juego anterior contra Puntarenas, pues Kevin Briceño regresa tras dos partidos de suspensión tras la expulsión recibida contra San Carlos.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Medford mantienen la base que goleó 6-0 a Sporting FC el jueves anterior.

El partido iniciará a las 11:00 a.m.