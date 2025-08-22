El Club Sport Cartaginés tendrá que jugar por varias semanas e inclusive meses, sin su capitán Cristopher Núñez, tras confirmarse una lesión de meniscos en su rodilla izquierda.

El reporte médico por parte de los brumosos señala que se logró descartar una lesión más seria, sin embargo, esta situación de meniscos, lo hará pasar por el quirófano para una artroscopia.

“De inmediato iniciará las terapias y los trabajos correspondientes. El tiempo fuera de las canchas lo determinará el proceso de recuperación”, indicó el comunicado.

Además, está la situación de Bernald Alfaro, quien también está lesionado y Suhander Zúñiga.