Cartaginés se pronuncia tras detención de futbolista

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Club Sport Cartaginés emitió este miércoles su postura oficial tras la detención de su jugador titular, Carlos Barahona, de 24 años, en el marco de una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presunta extorsión y cobros bajo la modalidad de “gota a gota”.

A través de un comunicado de prensa, la dirigencia blanquiazul manifestó ser “respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense, de las actuaciones de las autoridades competentes y del principio constitucional al debido proceso”.

“El Club Sport Cartaginés se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos y actuará, en lo que corresponda, con estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense”, destacó el club.

Por último, informaron que “por respeto a las personas involucradas y a las autoridades competentes, no se brindarán en este momento declaraciones adicionales sobre este particular”.

Contexto del operativo judicial

La detención de Barahona ocurrió a las 5:00 a. m. de este miércoles mediante dos allanamientos ejecutados por el OIJ de Heredia en las localidades de Guadalupe y Tejar de Cartago. La intervención policial se produjo pocas horas después de que el futbolista jugara como titular en la victoria de Cartaginés 3-1 ante Puntarenas FC la noche del martes.

Junto al futbolista cayeron otros 3 hombres de apellidos Duarte (40 años), Artavia (21 años) y Aguilar (18 años). Según la policía judicial, los cuatro sospechosos son investigados desde abril de este año tras denuncias de víctimas que habrían solicitado un crédito informal a finales de 2025.

Al no cancelar las cuotas ni los altos intereses exigidos, las víctimas habrían sufrido constantes intimidaciones mediante llamadas, mensajes de texto y visitas presenciales con armas de fuego en sus viviendas.

Durante los registros en los inmuebles allanados, los agentes judiciales decomisaron munición para armas de fuego, aparente marihuana, dispositivos electrónicos y otros indicios que se incorporarán al expediente.

Los cuatro aprehendidos enfrentan investigaciones por los presuntos delitos de extorsión cobratoria, amenazas con arma, amenazas de muerte y asociación ilícita, quedando a las órdenes del Ministerio Público para la determinación de sus medidas cautelares.