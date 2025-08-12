El Club Sport Cartaginés salió este martes rumbo a Honduras para afrontar el duelo contra Motagua, el cual es de vida o muerte para la escuadra blanquiazul.

El conjunto que dirige Andrés Carevic, viajó con la buena noticia de que Carlos Barahona pudo hacer la expedición con el grupo, luego de salir lesionado el domingo anterior ante Saprissa.

Foto: Catalina Mairena.

“Creo que el equipo se siente con confianza luego de lo sucedido el domingo (victoria ante Saprissa 3-0) y bueno con la idea de ir a hacer un buen partido” comentó Leonardo Vargas, gerente del Cartaginés.

Los brumosos llegarán en horas de la noche a Tegucigalpa, donde mañana harán el reconocimiento de cancha del Estadio Nacional “Chelato” Uclés, sede del juego ante Motagua, quien tendrá nuevo técnico ante la salida de Diego Vásquez.