Cartaginés se fogueará ante dos clubes importantes de México

Como preparación de cara al Torneo Apertura y Copa Centroamericana 2026, el Club Sport Cartaginés anunció que se enfrentará a tres equipos del balompié mexicano, siendo dos de ellos de los más emblemáticos de la primera división.

Los brumosos se verán las caras ante el Club Tigres y a los Rayados de Monterrey en dos compromisos que se efectuarán en el sector de Nuevo León, sede de donde son ambas escuadras. Asimismo, el equipo costarricense se enfrentará al Santiago FC de la tercera división.

Los blanquiazules se medirán ante figuras como Nahuel Guzmán, Ángel Correa, Diego Lainez, Jesús “Tecatito” Corona, Lucas Ocampos y Santiago Mele.

El duelo ante los albiazules será el miércoles 8 de julio en el Centro de Entrenamiento el Barrial, el partido ante los Felinos será al día siguiente en el Estadio Universitario y finalizará su vuelta en tierras aztecas el sábado ante el cuadro de Serie A.

Cartaginés viajará este martes al país norteamericano.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra