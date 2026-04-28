Cartaginés se fijó en panameño de Pérez Zeledón

El Club Sport Cartaginés se encuentra en las semifinales del campeonato nacional y enfrentará este sábado al Club Sport Herediano en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

Mientras disputa la fase final del torneo, el conjunto brumoso también comienza a planificar su plantilla para la próxima temporada. En ese contexto, el nombre del atacante panameño Manuel Morán ha surgido como una posible incorporación.

Durante el Media Day, el técnico Amarini Villatoro reconoció que el jugador es de su agrado y confirmó que en algún momento el club ha mostrado interés.

“Siempre existen rumores en el mercado, lo cual es normal. Manuel es un buen jugador y en algún momento hemos mostrado interés. Sin embargo, ese tema le corresponde a la Junta Directiva, y en su momento se sabrá si es una opción viable para nosotros”.

Morán, quien milita en el Municipal Pérez Zeledón, podría cambiar de aires tras registrar 115 partidos, 14 goles y 20 asistencias con los “guerreros del sur”.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra