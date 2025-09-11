El Club Sport Cartaginés continúa con buen ritmo en el campeonato nacional y esta vez vencieron por 2 a 0 al Club Sport Herediano en el llamado, “Clásico provincial” llevado a cabo en el José Rafael “Fello” Meza Ivancovich.

Los brumosos se fueron al frente al minuto 10, tras una buena jugada de José Mora, quien lanzó el centro rastrero por la banda derecha y joven Keymar McLean, incurrió en autogol en su intento de sacar el balón.

⏰ 12’ Autogol de Keymar McLean y Cartaginés está arriba en el marcador. pic.twitter.com/JRtHbVu6dh — FUTV (@FUTVCR) September 11, 2025

En la segunda parte, Cartaginés no se conformó con el 1 a 0 y fue en búsqueda de una segunda anotación, que llegó por medio de otro autogol, esta vez de Darryl Araya, tras un contragolpe que comandó primero, Marco Ureña y posteriormente José Mora, quien entró al área, sacando remate y en el rebote Araya metió el balón en propia meta en tan solo 2 minutos de reiniciado el partido.

⏰ 47’ Autogol de Darryl Araya y Cartaginés aumenta la ventaja en el marcador. pic.twitter.com/XMPTMD7biL — FUTV (@FUTVCR) September 11, 2025

Cartaginés el próximo domingo visitará a San Carlos mientras que Herediano el sábado será local ante Sporting F.C.