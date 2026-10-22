Cartaginés responde a Olimpia tras quejas arbitrajes

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Tras la molestia del Olimpia con el arbitraje, la respuesta desde el Club Sport Cartaginés no tardó en llegar.

Amarini Villatoro, técnico de los brumosos, manifestó que al equipo hondureño lo tienen acostumbrado a que las decisiones de los réferis los perjudica en su liga.

“Hay dudas por parte de ellos por perder, es así. En su liga lo ganan todo y ponen duda el arbitraje porque en su liga les marcan todo, eso lo sabe cualquier hondureño. El partido fue difícil para el rival y lo pusimos en situaciones a las que no están acostumbrados”, comentó.

Eduardo Espinel, estratega de los “Albos”, dijo que estaban incómodos porque el árbitro Bryan López es de nacionalidad guatemalteca, al igual que el timonel blanquiazul.

Amarini Villatoro respondió ante las críticas del Olimpia.

El partido tuvo la expulsión del futbolista Yustin Arboleda y el Olimpia jugó con 10 por un lapso de 55 minutos aproximadamente. Ante eso, los locales no pudieron aprovechar para aumentar la cuenta a su favor.

“11 contra 11 fuimos mejores y ahí tuvimos nuestra mejor versión. Nos faltó sacarle provecho al hombre de más, dejamos crecer al rival en el cierre del partido y siento que nos relajamos.

Para el partido de vuelta, el Cartaginés no contará con José Luis Quirós, José de Jesús González y Claudio Montero, debido a que acumularon su segunda amonestación.

Además, la participación de Carlos Barahona está en duda, pues salió lesionado del partido de este miércoles.