Al Cartaginés se le complicó ganar en su estadio y empató sin goles con Puntarenas FC en la jornada 6. Partido trabado y con pocas oportunidades de gol para los locales, quienes llegaban al barrio Asís con muchas expectativas tras avanzar en Copa Centroamericana. Esto provocó un considerable desgaste físico, el cual resintieron frente a los porteños y, pese a que el partido terminó en empate, los jugadores blanquiazules lo consideraron como “una derrota”.

“Ha sido una semana con bastante desgaste, el esfuerzo que realizamos en la Copa fue grande. Es duro jugar a las 11 de la mañana, creo que el equipo resintió el desgaste que tuvimos estos días atrás. Al final no es excusa. Reconocemos el trabajo del rival y aprendemos de estas situaciones para lo que viene”; opinó Johan Venegas.

Una nueva baja tiene Cartaginés: se lesionó Douglas López a los 11 minutos. El mundialista de Catar 2022 sufrió un golpe en la rodilla izquierda que le impidió continuar, incluso, requirió la asistencia de muletas. Los médicos le harán exámenes para confirmar la gravedad.

Cartaginés tendrá semana larga. Enfrentarían a Alajuelense este miércoles, pero los manudos solicitaron el cambio y se reprogramó para el 11 de octubre.

El decano ahora jugará el 10 de setiembre en el ‘Fello’ Meza ante Herediano. Los brumosos salieron con: Kevin Briceño, Carlos Barahona, Diego Mesén, Randall Cordero, Diego González, José Mora, Douglas López, Luis Flores, Dariel Castrillo, Johan Venegas y Marcos Ureña.

Los porteños jugaron con: Adonis Pineda, Kliver Gómez, Kenner Gutiérrez, Jean Sánchez, Andrey Mora, Wilber Rentería, José Leiva, Krisler Villalobos, Raheem Cole, Nelson Andrade y José Pablo Córdoba.