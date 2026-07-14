Cartaginés rescata a dos jugadores de Liberia

El Club Sport Cartaginés continúa reforzando su plantilla de cara al Torneo de Apertura 2026 y este lunes anunció la incorporación de dos futbolistas que quedaron sin equipo luego de la revocatoria de la licencia de Municipal Liberia.

Se trata del defensor Joaquín Huertas y del volante Mauricio Villalobos, quienes formaban parte del conjunto liberiano y ahora vestirán la camiseta brumosa.

Huertas llega para fortalecer la zona defensiva del cuadro dirigido por Amarini Villatoro. El zaguero inició su carrera en Santa Rosa, y de ahí saltó a la priemra divisón con el Municipal Liberia, donde se consolidó como uno de los titulares durante la última temporada.

Por su parte, Villalobos reforzará el mediocampo cartaginés tras destacar con Liberia. El futbolista comenzó su carrera profesional en Uruguay, luego militó en Santa Ana, Saprissa y Municipal Liberia, equipo con el que disputó la campaña anterior antes de quedarse sin club por la exclusión administrativa de los pamperos.