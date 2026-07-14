Cartaginés rescata a dos jugadores de Liberia

Quedaron libres tras revocatoria de licencia liberiana

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El Club Sport Cartaginés continúa reforzando su plantilla de cara al Torneo de Apertura 2026 y este lunes anunció la incorporación de dos futbolistas que quedaron sin equipo luego de la revocatoria de la licencia de Municipal Liberia.

Se trata del defensor Joaquín Huertas y del volante Mauricio Villalobos, quienes formaban parte del conjunto liberiano y ahora vestirán la camiseta brumosa.

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Huertas llega para fortalecer la zona defensiva del cuadro dirigido por Amarini Villatoro. El zaguero inició su carrera en Santa Rosa, y de ahí saltó a la priemra divisón con el Municipal Liberia, donde se consolidó como uno de los titulares durante la última temporada.

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Por su parte, Villalobos reforzará el mediocampo cartaginés tras destacar con Liberia. El futbolista comenzó su carrera profesional en Uruguay, luego militó en Santa Ana, Saprissa y Municipal Liberia, equipo con el que disputó la campaña anterior antes de quedarse sin club por la exclusión administrativa de los pamperos.