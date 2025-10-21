Cristopher Núñez regresa a las canchas luego de dos meses fuera por lesión.
Los brumosos recuperan a su “10” para el crucial partido que tendrán este martes contra Motagua.
“Me he venido preparando de la mejor manera, el proceso fue muy complicado, pero tuve una buena preparación y me siento al 100%”, mencionó en conferencia de prensa.
Cartaginés también recupera a Douglas López quien ya sumó minutos el sábado anterior en Puntarenas.
Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador Grupo Extra