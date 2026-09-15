Cartaginés no se confía: Así ven el duelo ante Saprissa

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El guardameta del Club Sport Cartaginés, Kevin Briceño, dejó clara la postura del equipo previo al cruce ante el Deportivo Saprissa por la Copa Centroamericana.

El arquero señaló que el plantel afrontará el compromiso con la convicción de salir a ganar el partido desde el primer instante.

“Creo que la mentalidad de nosotros no es pensar en el gol de visita que obtuvimos. Al final es un mérito, pero lo más importante es eso, salir con la mentalidad de que estamos en nuestra casa”, dijo.

Para Briceño, hacer valer la localía y la fortaleza en su estadio con el respaldo de su afición será el factor determinante. El futbolista destacó que el equipo ha venido haciendo las cosas de buena manera en su casa y buscará mantener esa misma línea competitiva ante su gente.

Aunque el desarrollo del cotejo irá presentando diversas situaciones con el transcurrir de los minutos, la premisa de ir a buscar el triunfo no cambiará. El plantel asume el desafío con la mentalidad firme de salir a imponer condiciones desde el silbatazo inicial.