Cartaginés no quiere dejar de luchar por el liderato

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El Club Sport Cartaginés comenzó la jornada 11 con una importante victoria 3-1 sobre Puntarenas FC, resultado que le permite mantener su racha perfecta jugando como local en el estadio Fello Meza.

Los brumosos se adelantaron al minuto 27 por medio de Tepa González, quien aprovechó un rebote tras un cabezazo de Claudio Montero que fue detenido inicialmente por el guardameta Pineda.

Puntarenas insistió y encontró el empate al 47’, cuando Yeltsin Tejeda aprovechó varios rebotes dentro del área para empujar el balón y colocar el 1-1.

Foto: Prensa CSC

Sin embargo, Cartaginés volvió a tomar ventaja al 68’. Después de una jugada originada en un tiro de esquina y una serie de pases dentro del área porteña, Juan Carlos Gaete recibió el balón y sacó un potente remate que terminó en las redes.

Cuando parecía que el marcador no se movía más, apareció Geancarlo Castro al 90+4, definiendo solo, sin portero, tras quitarse a Adonis Pineda desde la mitad de la cancha debido al adelantamiento de líneas del cuadro porteño.

El conjunto blanquiazul defendió la ventaja durante los minutos finales y terminó celebrando tres puntos que le permiten continuar invicto en casa y comenzar con el pie derecho una nueva jornada del campeonato nacional.